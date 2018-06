Rom (AFP) Das US-Promi-Paar Kanye West und Kim Kardashian wird sich nach Angaben der Behörden in Florenz nicht offiziell in der italienischen Stadt trauen lassen. Ein Sprecher des Rathauses in der Toskana-Stadt stellte am Montag klar, dass der Rapper und das TV-Sternchen dort lediglich feiern wollen. Das Paar hat in Florenz die Festung Fort Belvedere gemietet und will dort mit 200 Gästen feiern - dies hatte ein Rathaussprecher zuvor laut Presseberichten bestätigt, ohne jedoch klarzustellen, ob ein offizielles Jawort geplant ist.

