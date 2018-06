Bogotá (AFP) Bei einem schweren Busunglück sind in Kolumbien am Sonntag etwa 20 Kinder ums Leben gekommen. In dem Fahrzeug habe es in der Stadt Fundación im Landesinneren eine Explosion gegeben, woraufhin es vollständig ausgebrannt sei, teilten die Polizei und Staatschef Juan Manuel Santos mit. Nach Angaben des Präsidenten wurden mindestens 20 Menschen getötet, die meisten davon Kinder.

