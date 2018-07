Berlin (dpa) - Der ukrainische Politiker und frühere Bow-Weltmeister Vitali Klitschko will im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister von Kiew einen "bedingungslosen Kampf" gegen die Korruption führen. Er wolle - sollte er am kommenden Sontag die Wahl gewinnen - ein Bürgermeister werden, "der die unangenehmen Wahrheiten ausspricht", schreibt Klitschko in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung. Er erinnerte an die Demokratie-Bewegung auf dem Maidan, mit der die Veränderungen in der Ukraine angestoßen wurden.

