Bamako (AFP) Angesichts der Massengeiselnahme in der Stadt Kidal im Nordosten Malis rüstet sich die Armee des Landes für einen Einsatz gegen die Extremisten in der Region. Das Militär bereite sich "auf alle Eventualitäten" vor, sagte Regierungschef Moussa Mara am Sonntag nach einer Reise in die Krisenregion im malischen Fernsehen. Es sei mit "geeigneten Reaktionen" auf die Taten der Extremisten zu rechnen.

