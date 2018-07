Moskau (AFP) Mit einem weiteren Abzugsbefehl für die Truppen an der Ukraine-Grenze hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag im Westen nur Schulterzucken geerntet. Es sei die dritte entsprechende Erklärung Putins, aber "wir haben noch immer keinen Rückzug gesehen", sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Der OSZE-Sondergesandte Wolfgang Ischinger sagte derweil, er rechne mit einem weitgehend normalen Verlauf der ukrainischen Präsidentschaftswahl am Sonntag.

