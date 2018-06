Belgrad (AFP) In den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan wächst die Angst vor der Ausbreitung von Epidemien. In Bosnien ist inzwischen mehr als ein Viertel der Bevölkerung von den Fluten betroffen, eine Million Menschen hätten zudem keinen Zugang zu sauberem Wasser, wie Außenminister Zlatko Lagumdzija am Montag mitteilte. Die Zahl der Toten in den Überschwemmungsgebieten in Serbien, Bosnien und Kroatien stieg auf 47.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.