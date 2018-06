New York (dpa) - Der Hassprediger Abu Hamsa Al-Masri ist von einem Gericht in New York für zahlreiche Straftaten in Zusammenhang mit Terrorismus schuldig gesprochen worden. Unter anderem sei der 55-Jährige 1998 an einer Geiselnahme im Jemen beteiligt gewesen, urteilte das Gericht US-Medienberichten zufolge. In den USA habe er ein Ausbildungslager für Terroristen eröffnen wollen. Der Prozess gegen den in Ägypten geborenen Briten hatte einen Monat gedauert und war unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen abgelaufen.

