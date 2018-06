Bangkok (AFP) Die politische Krise in Thailand schlägt sich auf die Konjunktur des südostasiatischen Staates nieder. Wie das Büro für nationale Wirtschaft und soziale Entwicklung (NESDB) in Bangkok am Montag mitteilte, schrumpfte die thailändische Wirtschaft im ersten Quartal 2014 um 0,6 Prozent - eine Folge des Vertrauensschwunds bei den Verbrauchern und von Einbußen im Tourismusgeschäft. Zuletzt war ein Rückgang im vierten Quartal 2011 verzeichnet worden - damals um neun Prozent wegen verheerender Überschwemmungen.

