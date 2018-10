New York (AFP) Eine riesige Fusion könnte den Markt für Bezahlfernsehen in den USA aufmischen. Der Konzern AT&T, der sein Geld bisher vor allem mit Telefon- und Internetanschlüssen verdient, will den Satelliten-TV-Anbieter DirecTV übernehmen, wie beide Unternehmen am Sonntag mitteilten. AT&T bietet demnach 95 Dollar pro Aktie und damit insgesamt 48,5 Milliarden Dollar (35 Milliarden Euro) in Aktien und in bar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.