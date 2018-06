Washington (AFP) Die USA haben zurückhaltend auf die russische Ankündigung eines Truppenabzugs von der ukrainischen Grenze reagiert. Moskau müsse dafür erst noch "handfeste Beweise" vorlegen, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Washington. "Wir haben von der russischen Führung in der Vergangenheit bereits gehört, dass sie die Truppen abziehen, und dann haben sie es nicht gemacht." Die US-Regierung werde die Lage an der ostukrainischen Grenze in den kommenden Tagen genau beobachten.

