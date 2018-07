Minsk (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marcus Kink ist wegen seines Checks gegen das Knie des russischen Superstars Alexander Owetschkin für ein WM-Spiel gesperrt worden. Der Mannheimer fehlt der deutschen Mannschaft somit in der letzten Partie in Minsk am Dienstag (11.45 Uhr/Sport1) gegen die USA.

NHL-Torschützenkönig Owetschkin hatte wegen der Knieverletzung Entwarnung gegeben. "Alles okay", twitterte der russische Kapitän, der beim 3:0 am Sonntag gegen die DEB-Auswahl nach Kinks Check ins Krankenhaus gebracht worden war. Im letzten Vorrundenspiel am Dienstag gegen Gastgeber Weißrussland wird der 28-Jährige ausfallen. "Er wird definitiv hier bei der Mannschaft bleiben", sagte Russland Teammanager Andrej Safronow am Montag.

Owetschkin war in der 50. Minute nach dem Check auf dem Eis liegen geblieben und konnte nur mit Hilfe seiner Teamkollegen den Gang in die Kabine antreten. Die Kernspinuntersuchung bestätigte die erste Befürchtung eines Bänderrisses im rechten Knie nicht. "Er ist okay. Er hat noch Schmerzen, aber er arbeitet mit den Ärzten", sagte Safronow.

Er werde auch in Minsk bleiben, wenn er bei der WM nicht mehr spielen könne, so der Teammanager, "er ist nicht nur Teil der Mannschaft, er ist ein Führungsspieler. Wenn auch nur eine fünfprozentige Chance besteht, dass er spielen kann, will er auch spielen."

Die Schiedsrichter hatten gegen Kink keine Strafe verhängt. Der russische Verband beantragte ein Disziplinarverfahren gegen den Mannheimer beim Weltverband IIHF, der die Entscheidung am Montagabend bekannt gab.

"Es war eine unglückliche Aktion", sagte Bundestrainer Pat Cortina, "Owetschkin ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Botschafter für das Eishockey. Hoffentlich ist er wieder fit, und wir sehen ihn bald wieder auf dem Eis."

Sein erstes Training in Minsk absolvierte am Montag NHL-Star Jewgeni Malkin. Der Stürmer der Pittsburgh Penguins soll im letzten Vorrundenspiel am Dienstag gegen Gastgeber Weißrussland erstmals für die Sbornaja spielen. "Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde", sagte der 27-Jährige, der mit dem Titelaspiranten Pittsburgh überraschend im NHL-Viertelfinale gescheitert war.