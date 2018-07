Peking (AFP) Nach Anklagen von Vertretern des chinesischen Staats in den USA wegen Wirtschaftsspionage im Internet hat die Führung in Peking den US-Botschafter im Land einbestellt. Chinas beigeordneter Außenminister Zheng Zeguang habe Botschafter Max Baucus eine "ernste Stellungnahme" übermittelt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag unter Berufung auf das Außenministerium. Demnach fand die Begegnung bereits am Vorabend statt.

