Neuruppin (AFP) Bei Mäharbeiten auf einer Gemeindewiese im brandenburgischen Gartz hat ein Arbeiter am Montag eine Tüte mit einem toten Säugling gefunden. Es handele sich um ein weibliches Baby, das bereits mehrere Tage tot war, sagte eine Sprecherin der Neuruppiner Staatsanwaltschaft am Dienstag. Laut Obduktion sei das Kind nach der Geburt "vollständig entwickelt und lebensfähig" gewesen. Es starb demnach eines "nicht natürlichen Todes", bevor der Leichnam in der Tüte in der Nähe des Oder-Neiße-Radweges im hohen Gras abgelegt wurde.

