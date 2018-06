Leipzig (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht auf lange Zeit keine Chance für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland. Zwar hätten Gutachten immer wieder bestätigt, dass der Einsatz wissenschaftlich unbedenklich sei, sagte Merkel der "Leipziger Volkszeitung" vom Dienstag. Gleichzeitig müsse sie als Bundeskanzlerin sich "damit befassen, ob die Bürger gentechnisch veränderte Pflanzen akzeptieren und ob es dafür politische Mehrheiten gibt". Da helfe ein Blick in den Bundestag, wie auch in den Bundesrat, wo die Aussicht auf eine Mehrheit für die Gentechnik in weiter Ferne ist. "Das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern."

