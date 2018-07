Karlsruhe (AFP) Der Streit über die Luftverkehrsteuer hat das Bundesverfassungsgericht erreicht. In Karlsruhe begann am Dienstagmorgen die mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Steuer. Rheinland-Pfalz, das mehrheitlich den defizitären Flughafen Hahn betreibt, hat in Karlsruhe wegen der Steuer geklagt. Das Bundesland kritisiert, die Steuer führe zu Passagierrückgängen vor allem an grenznahen Regionalflughäfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.