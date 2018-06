Berlin (AFP) Nach der Einigung der Koalitionsspitzen über Änderungen am Rentenpaket von Schwarz-Rot rechnet Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) mit großer Zustimmung im Bundestag. Sie erwarte "ganz breite Unterstützung" der SPD und hoffe, "dass das bei der CDU/CSU auch so ist", sagte Nahles am Dienstag im Deutschlandfunk. Sie verwies darauf, dass es von ursprünglichen Kritikern aus der Unionsfraktion nun positive Signale gebe.

