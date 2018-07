Berlin (AFP) Die große Koalition will am Freitag im Bundestag in namentlicher Abstimmung über das Rentenpaket entscheiden. "Wir als Koalition wollen nach der dritten Lesung namentlich abstimmen lassen", sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. Abschließend abgestimmt werde über das Gesamtpaket, nicht über seine einzelnen Bestandteile. Mit der namentlichen Abstimmung wolle die Koalition "dokumentieren, dass ein wichtiges Gesetzesvorhaben mit dem entsprechenden Ergebnis verabschiedet wurde".

