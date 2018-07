Berlin (AFP) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erwartet von seiner Fraktion ein geschlossenes Ja zum Rentenpaket bei der Abstimmung im Bundestag am Freitag. "Ich erwarte, dass alle Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion dem Rentenpaket zustimmen", sagte Oppermann am Dienstag in Berlin. Er sei zudem sicher, dass auch "fast alle" Unionsabgeordneten dem Gesetzespaket ihre Stimme geben werden.

