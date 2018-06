Berlin (AFP) Der Vatikan ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge wegen Untreuevorwürfen gegen den früheren Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone. Der 79-Jährigen werde verdächtigt, 15 Millionen Euro von vatikanischen Konten veruntreut zu haben, berichtete die "Bild"-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Quellen in dem Kirchenstaat. Das Geld soll demnach an ein Medienunternehmen geflossen sein.

