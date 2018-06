Berlin (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore freut sich darauf, im Sommer mit ihrer Familie wegzufahren. "Ich liebe Abenteuerreisen", sagt Barrymore vor einer Filmpremiere am Montag in Berlin. Die 39-Jährige ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden.

Barrymore ist gemeinsam mit Adam Sandler (47) in der Komödie "Urlaubsreif" zu sehen, die am Donnerstag in den Kinos startet.

Zum Filmtitel sagte Sandler der Nachrichtenagentur dpa: "Ich bin eigentlich nie urlaubsreif - ich merke nicht, dass ich Erholung brauche, bis ich sie wirklich habe. Aber dann kann ich ihn richtig genießen."

Regie bei "Urlaubsreif" führte Frank Coraci (48), der auch schon mit den beiden "Eine Hochzeit zum Verlieben" gedreht hat.