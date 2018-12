Paris (AFP) Wegen der Unruhen im Norden Malis hat Frankreich die geplante Umgruppierung seiner Soldaten in der Region vorerst verschoben. Die Neuverteilung der an dem Militäreinsatz "Serval" in Mali beteiligten Kräfte hin zu einem breiter angelegten Einsatz in mehreren Staaten der Sahelzone sei "um einige Woche" verschoben worden, hieß es am Dienstag im Umfeld von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian in Paris. Der Minister sagte eine für das nächste Wochenende geplante Reise nach Mali und in den Tschad ab, bei der er dem Start der neuen Militärstruktur beiwohnen wollte.

