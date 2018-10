Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vor ihrer Abreise zur WM-Endrunde nach Brasilien noch zwei Länderspiele. Am Mittwoch trifft sich die DFB-Auswahl in Südtirol zum Trainingslager.

Der vorletzte Test des WM-Mitfavoriten findet nach der Rückkehr aus Südtirol am 1. Juni in Mönchengladbach gegen das von Volker Finke trainierte Team aus Kamerun statt. Die WM-Generalprobe bestreitet das Team von Bundestrainer Joachim Löw am 6. Juni in Mainz beim Benefizspiel für die Egidius-Braun-Stiftung gegen Armenien. Am 7. Juni ist dann von Frankfurt/Main der Abflug nach Brasilien geplant.

Am 16. Juni steht in Salvador gegen Portugal das erste Gruppenspiel für Deutschland auf dem Programm. - Die Länderspieltermine 2014 und 2015 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Überblick:

2014:

21. bis 31. Mai: WM-Trainingslager im Passeiertal/Südtirol

1. Juni: Deutschland - Kamerun in Mönchengladbach (20.30/ARD)

2. Juni: Meldung des endgültigen 23er WM-Kaders bei der FIFA

6. Juni: Deutschland - Armenien in Mainz (20.45/ZDF)

7. Juni: Abreise ins WM-Quartier "Campo Bahia" in Santo André von Frankfurt/Main über Salvador

16. Juni, WM-Vorrunde: Deutschland - Portugal in Salvador (18.00 Uhr MESZ/ARD)

21. Juni, WM-Vorrunde: Deutschland - Ghana in Fortaleza (21.00 Uhr MESZ/ARD)

26. Juni, WM-Vorrunde: Deutschland - USA in Recife (18.00 Uhr MESZ/ZDF)

3. September: Deutschland - Argentinien in Düsseldorf (Uhrzeit und TV-Sender noch offen)

7. September, EM-Quali: Deutschland - Schottland in Dortmund (20.45/RTL)

11. Oktober, EM-Quali: Polen - Deutschland in Warschau (20.45/RTL)

14. Oktober, EM-Quali: Deutschland - Irland in Gelsenkirchen (20.45/RTL)

14. November, EM-Quali: Deutschland - Gibraltar in Bremen (20.45/RTL)

18. November: Spanien - Deutschland in Vigo

2015:

29. März, EM-Quali: Georgien - Deutschland (18.00/RTL)

13. Juni, EM-Quali: Gibraltar - Deutschland (20.45/RTL)

4. September, EM-Quali: Deutschland - Polen in Frankfurt/Main (20.45/RTL)

7. September, EM-Quali: Schottland - Deutschland (20.45/RTL)

8. Oktober, EM-Quali: Irland - Deutschland (20.45/RTL)

11. Oktober, EM-Quali: Deutschland - Georgien in Leipzig (20.45/RTL)

17. November: Deutschland - Niederlande in Hannover