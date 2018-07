Parma (SID) - Dem italienischen Fußball-Erstligisten FC Parma droht der Verlust des Europa-League-Startplatzes. Zwei Kommissionen des italienischen Fußballverbandes haben Parmas Antrag auf eine Lizenz bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wegen Unklarheiten bei der Zahlung von Steuern auf Spielergehälter in Höhe von 300.000 Euro zunächst abgelehnt.

Der Klub will sich jetzt an das hohe Gericht des Nationalen Olympischen Komitees CONI wenden, um Einspruch gegen den Beschluss der Kommissionen einzureichen. Der FC Parma versicherte, dass er allen steuerlichen Pflichten nachgekommen sei. Am vergangenen Sonntag hatte sich Parma mit dem 2:0-Sieg gegen Livorno einen Europa-League-Startplatz sportlich erkämpft.

Sollte Parma scheitern, würde der FC Turin, der die italienische Meisterschaft auf Platz sieben abgeschlossen hat, voraussichtlich nachrücken.