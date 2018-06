Prag (SID) - Ohne den ehemaligen Dortmunder Bundesliga-Profi Tomas Rosicky vom FC Arsenal muss die tschechische Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch im Länderspiel in Helsinki gegen Finnland auskommen. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler sagte aufgrund einer Erkrankung ab. Dies gab der tschechische Verband am Dienstag bekannt.

"Er hat über Fieber geklagt, sodass wir auf ihn verzichten", sagte Verbandssprecher Ondrej Lipa. Rosicky, Teamkollege der deutschen Nationalspieler Mesut Özil, Per Mertesacker und Lukas Podolski bei Pokalsieger Arsenal, bestritt 94 Länderspiele (22 Tore) für Tschechien. Beim Cup-Triumph am Samstag kam Rosicky gegen Hull City in der Verlängerung 15 Minuten zum Einsatz.