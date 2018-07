Shanghai (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem Staatsbesuch in China eingetroffen. Die Visite in Shanghai erfolgt vor dem Hintergrund der schweren Krise in der Ukraine. Putins Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in der ostchinesischen Hafenmetropole gelten auch als Zeichen an den Westen, dass Moskau die Suche nach neuen Partnern intensiviert. Bei dem zweitägigen Besuch wollen sich die beiden UN-Vetomächte nach jahrelangen Verhandlungen auch endlich auf russische Gaslieferungen an China einigen.

