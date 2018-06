Washington (dpa) - Die USA machen im Streit mit China um Industriespionage ernst und klagen fünf mutmaßliche Hacker der Volksbefreiungsarmee wegen Cyberspionage an. Demonstrativ trug Justizminister Eric Holder die Klage öffentlich vor. Die Verdächtigen seien in Computer amerikanischer Unternehmen eingedrungen und hätten Geschäftsgeheimnisse gestohlen. China reagierte gelassen. Das Außenministerium in Peking sprach laut US-Medien von reiner Erfindung und nannte die Vorwürfe absurd.

