Blantyre (AFP) Im südostafrikanischen Malawi haben die Menschen am Dienstag einen neuen Staatschef gewählt. Rund 7,5 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, unter zwölf Kandidaten den neuen Präsidenten auszuwählen. Die Abstimmung begann am Morgen, wobei einige der mehr als 4400 Wahllokale erst mit mehreren Stunden Verspätung öffneten. Die langen Warteschlangen, wie etwa in der Wirtschaftsmetropole Blantyre, sorgten bei den Wählern für Frust und Misstrauen gegenüber der Regierung.

