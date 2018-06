Khedira vor CL-Finale fit, aber kein Startelf-Kandidat

Madrid (dpa) - Nach seiner knapp sechsmonatigen Zwangspause wegen Verletzung steht der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira dem spanischen Rekordmeister Real Madrid beim Champions-League-Finale am Samstag in Lissabon gegen Stadtrivale Atlético zur Verfügung. Das bestätigte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag beim Open Media Day des Vereins in Madrid. "Er hat eine fantastische, professionelle Arbeit geleistet. Er hat aber nicht viele Spiele bestritten, das ist sein einziges Problem", sagte der Italiener. Voraussichtlich wird nicht Khedira, sondern Asier Illarramendi in der Startelf stehen.

BVB-Sportdirektor Zorc über Fandel: "Ungeheuerlich"

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat in der Diskussion um den nicht gegebenen Kopfballtreffer von Mats Hummels im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München verbal nachgelegt. Nachdem Herbert Fandel, Vorsitzender der Schiedsrichter-Kommission des DFB, die Diskussion am Montag als "niveaulos" bezeichnet hatte, konterte Zorc. "Ich finde es ungeheuerlich, wie sich Fandel geäußert hat. Wir waren die Geschädigten in der Situation", sagte Zorc den "Ruhr Nachrichten" am Dienstag.

SC Paderborn verpflichtet Idir Ouali von Dynamo Dresden

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga den zweiten neuen Profi verpflichtet. Nach Lukas Rupp von Borussia Mönchengladbach kommt auch Mittelfeldspieler Idir Ouali zum Aufsteiger. Er wechselt von Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden nach Paderborn und unterschrieb nach Vereinsangaben vom Dienstag einen Dreijahresvertrag. Ouali hat einen französischen und einen algerischen Pass. Für Dresden erzielte er in insgesamt 62 Zweitliga-Begegnungen acht Treffer.

Auf FIFA-Wunsch: Weiteres Testspiel im WM-Eröffnungsstadion

São Paulo (dpa) - Im WM-Eröffnungsstadion in São Paulo wird auf Wunsch der FIFA noch vor Beginn der Weltmeisterschaft ein weiteres Testspiel absolviert. Der Nationale Fußballverband CBF verlegte am Dienstag ein Erstliga-Spiel in die Corinthians-Arena, wo die Abschlussarbeiten noch laufen. Bei der Partie zwischen Corinthians und Cruzeiro sollen am 29. Mai vergleichbare Bedingungen wie bei der WM-Eröffnung am 12. Juni simuliert werden, wenn Brasilien im Auftaktspiel auf Kroatien trifft. Zum WM-Start werden rund 68 000 Zuschauer in dem Stadion erwartet. Zum ersten Probelauf waren am Sonntag rund 36 000 Zuschauern in der Arena.

Sechs Meter hohe WM-Pokal-Replica am Seleção-Stützpunkt verbrannt

Teresópolis (dpa) - Sechs Tage vor der Ankunft der brasilianischen Nationalmannschaft in ihrem Trainingscamp in Teresópolis bei Rio ist dort eine sechs Meter hohe Replica des WM-Pokals in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr vermutete zunächst einen Kurzschluss im Beleuchtungssystem des Kunstwerkes, das rund 3,5 Kilometer vom Trainingszentrum der Seleção, Granja Comary, aufgebaut worden war. Der Bürgermeister des Ortes, Arlei de Oliveira Rosa, machte dagegen am Dienstag Unbekannte für den Brand verantwortlich und sprach von einem "Akt des Vandalismus".

Bayerns Alaba fehlt österreichischem Nationalteam verletzt

München (dpa) - David Alaba vom FC Bayern München fällt für die Freundschaftsspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 30. Mai gegen Island und am 3. Juni in Tschechien aus. Der Außenverteidiger muss nach Angaben des Österreichischen Fußball-Bundes vom Dienstag wegen eines Muskelfaserrisses in der Bauchdecke rund vier Wochen lang passen. Zum Trainingsstart der Bayern für die neue Saison am 9. Juli sollte der 21-Jährige aber wieder fit sein. Alaba hatte sich die Verletzung unmittelbar vor dem Pokalfinale der Münchner gegen Borussia Dortmund zugezogen.

AS Monaco trennt sich von Trainer Ranier

Monaco (dpa) - Der französische Fußball-Erstligist AS Monaco trennt sich von seinem Trainer Claudio Ranieri. Dies teilte der Meisterschafts-Zweite am Dienstag mit. Der 62-jährige Ranieri hatte seit seinem Amtsantritt 2012 die Monegassen von der zweiten Liga zurück in die Spitzengruppe der Ligue 1 geführt. Dies und die Teilnahme an der Champions League reichten für einen Verbleib des Italieners jedoch nicht aus.

Drei Spiele Sperre für Potsdamerin Genoveva Anonma

Frankfurt/Potsdam (dpa) - Das DFB-Sportgericht hat Genoveva Anonma vom Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam wegen unsportlichen Verhaltens für drei Punktspiele gesperrt. Turbine Potsdam hat dem Urteil zugestimmt, damit ist es rechtskräftig. Anonma war im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg des Feldes verwiesen worden. Sie erhielt nach einem Foulspiel und dem anschließenden Zeigen des Mittelfingers die Rote Karte. Laut Anonma war eine diskriminierende Bemerkung über ihre dunkle Hautfarbe dem Vorfall vorangegangen.

Deutsches Eishockey-Team beendet WM als 14.

Minsk (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die Weltmeisterschaft 2014 auf dem 14. Rang beendet. Im Vergleich der beiden Gruppensiebten liegt Dänemark aufgrund der mehr erzielten Tore vorn. Die Dänen unterlagen am Dienstag in Minsk der Slowakei 3:4, hätten aber mindestens noch einen Treffer mehr kassieren müssen, damit die Deutschen noch auf Platz 13 rutschen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes schnitt damit so schwach ab wie zuletzt 2009. Vor fünf Jahren war sie als 15. nur nicht abgestiegen, weil sie 2010 Gastgeber waren.

Görges überrascht in Straßburg - Auch Petkovic in Achtelfinale

Straßburg (dpa) - Andrea Petkovic und Julia Görges haben am Dienstag das Achtelfinale des WTA-Turniers von Straßburg erreicht. Görges gelang dabei mit einem Erfolg gegen die an Nummer eins gesetzte Sloane Stephens aus den USA eine Überraschung. Sie setzte sich mit 6:3, 6:2 durch. Bei der mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft die Nummer 108 der Tennis-Welt jetzt auf die Amerikanerin Lauren Davis. Petkovic schlug die französische Wildcard-Starterin Pauline Permentier mit 6:3, 6:4. Sie bekommt es in der Runde der besten 16 mit die Amerikanerin Vania King zu tun.

Becker in Düsseldorf chancenlos gegen Titelverteidiger Monaco

Düsseldorf (dpa) - Tennis-Profi Benjamin Becker ist bei den Düsseldorf Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 32-Jährige aus Mettlach war am Dienstag beim 2:6, 1:6 gegen Vorjahressieger Juan Monaco aus Argentinien chancenlos. Damit sind beim ATP-Turnier in der Rheinmetropole nur noch zwei von vier gestarteten Deutschen dabei. Der topgesetzte Philipp Kohlschreiber trifft im Achtelfinale an diesem Mittwoch auf den Russen Teimuras Gabaschwili. Dennis Brown muss sich nach seinem Auftakt-Erfolg gegen Yen-Hsun Lu nun mit dem kroatischen Qualifikanten Mate Delic messen.

Giro: Dritter Etappensieg für Franzosen Bouhanni

Salsomaggiore Terme (dpa) - Der französische Radprofi Nacer Bouhanni hat seine dritte Etappe beim diesjährigen Giro d'Italia gewonnen. Der Sprinter war im Ziel der zehnten Etappe in Salsomaggiore nach 173 Kilometern der Schnellste und verwies im Massensprint den Italiener Giacomo Nizzolo auf den zweiten Platz. Sein Rosa Trikot verteidigte ohne Mühe der Australier Cadel Evans.