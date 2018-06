Moskau (AFP) Der russische Generalstab hat sich wegen Manövern der Nato an den Grenzen des Landes "besorgt" gezeigt. Die Aktivitäten trügen "nicht zur Sicherheit in Europa bei", zitierte das russische Außenministerium am Montag in einer Mitteilung Generalstabschef Waleri Gerassimow. Die Einschätzung habe Gerassimow dem Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses, Knud Bartels, zuvor in einem Telefonat erläutert.

