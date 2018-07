Belgrad (AFP) In den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan bleibt die Lage angespannt. Zwar hielten die Dämme in der serbischen Hauptstadt Belgrad über Nacht, doch wurden für Dienstag neue Höchststände der Save erwartet. Bedroht waren neben Belgrad vor allem die serbischen Städte Sabac und Sremska Mitrovica sowie Orasje im Nachbarland Bosnien. In Serbien wurden bislang rund 30.000 Menschen vor den Fluten in Sicherheit gebracht, in Bosnien sogar mehr als 100.000.

