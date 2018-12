Bangkok (AFP) Nach der Verhängung des Kriegsrechts in Thailand hat der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra zur Zurückhaltung aufgerufen. Er hoffe, dass keine Seite "Menschenrechte verletzt und die Demokratie weiter zerstört", schrieb der umstrittene Politiker am Dienstag aus dem Exil im Internetportal Twitter. Thaksin, der durch das Exil einer Inhaftierung wegen Korruption in Thailand entgehen will, äußert sich nur sehr selten zur Lage in seinem Land.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.