Washington (AFP) Trotz der schweren Panne bei einer Hinrichtung im US-Bundesstaat Oklahoma will eine Richterin in Missouri einem Todeskandidaten keinen Aufschub gewähren. Es stehe nicht zu erwarten, dass der verurteilte Mörder Russell Bucklew "verfassungswidrige Qualen" erleiden werde, begründete Richterin Beth Phillips ihre Entscheidung am Montag. Bucklew, der eine Videoaufzeichnung von seiner Exekution verlangt, soll am Mittwochmittag in Bonne Terre mit einer Giftspritze hingerichtet werden. Seine Anwälte kündigten weitere Rechtsmittel an.

