Offenbach (dpa) - Heute Mittag und am Nachmittag ist es größtenteils sonnig und trocken. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken und vor allem im Mittelgebirgsraum und im Norden entwickeln sich einzelne Schauer und Gewitter.

Die Temperatur erreicht meist Werte zwischen 23 und 27 Grad. Am Rhein und an der Mosel sind örtlich auch bis 29 Grad möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Nur in höheren Berglagen sowie unmittelbar an der Küste ist es bei auflandigem Wind mit Werten zwischen 17 und 22 Grad kühler. Es weht ein meist schwacher Wind aus Ost bis Südost.