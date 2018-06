Paris (AFP) Drei Millionen Frauen und Babys könnten ab 2025 jedes Jahr gerettet werden, wenn es eine bessere gesundheitliche Schwangerschaftsbegleitung gäbe. Rund 8000 Neugeborene sterben weltweit jeden Tag und weitere 7000 werden tot geboren - das sind 2,9 Millionen beziehungsweise 2,6 Millionen Babys jährlich, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet" hervorgeht. Rund 250.000 Mütter sterben demnach wegen Komplikationen bei Schwangerschaft oder Geburt pro Jahr. Die meisten dieser Todesfälle seien vermeidbar, erklären die Wissenschaftler.

