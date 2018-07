St. Leonhard (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw startet heute mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die heiße Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft in Brasilien. Bis zum 31. Mai absolvieren 27 Spieler aus dem vorläufigen WM-Kader ein Trainingslager in Südtirol. Das DFB-Team bezieht im Passeiertal Quartier in der Gemeinde St. Leonhard. Trainiert wird täglich im Nachbarort St. Martin. Sami Khedira von Real Madrid wird erst nach dem Champions-League-Finale am Samstag in Lissabon gegen Atlético Madrid nach Italien kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.