Berlin (dpa) - Der NSA-Untersuchungsausschuss will die Chefs der großen US-Internetkonzerne wie Facebook und Twitter als Zeugen laden. Die Runde will die Beschlüsse dazu in ihrer nächsten Sitzung morgen beschließen, wie die Obmänner von Union und SPD, Roderich Kiesewetter und Christian Flisek, in Berlin ankündigten. Neben den Chefs von Facebook und Twitter, Mark Zuckerberg und Dick Costolo, will das Gremium demnach auch die Spitzen von Google, Microsoft und Apple vernehmen.

