Los Angeles (dpa) - Das Hollywood-Paar Brad Pitt und Angelina Jolie wird demnächst wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Es werde kein großer Film werden, kein Action-Film, sagte Jolie dem US-Fernsehmagazin "Extra". "Es soll ein Streifen werden, den wir beide lieben, aber für den wir sonst nicht so oft besetzt werden", so Joli weiter. Sie selbst habe das Drehbuch dazu geschrieben: "Es ist ein ziemlich experimenteller Independent-Film, in dem wir als Schauspieler sehr rau und offen Dinge ausprobieren können." US-Medien hatten seit Wochen über einen gemeinsamen Film des Paares spekuliert.

