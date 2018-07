New York (dpa) - Die britische Rockband Led Zeppelin muss ihren legendären Welthit "Stairway to Heaven" laut einem Bericht gegen Plagiatsvorwürfe verteidigen.

Der Bassist der US-Band Spirit wirft den Briten vor, sich beim Spirit-Song "Taurus" musikalisch bedient zu haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Ein Anwalt aus Philadelphia wolle den Fall nun einem Gericht vorlegen. Ziel ist es demnach, eine Namensnennung (Credit) zu erreichen.

Der Spirit-Gründungsbassist Mark Andes glaubt, dass Led Zeppelin "Taurus" bei einem gemeinsamen Konzert 1968 in den USA hörten. Teile davon sollen angeblich dem Anfang von "Stairway to Heaven" ähneln. Geschrieben habe "Taurus" der 1997 verstorbene Spirit-Gitarrist Randy California. Warner Music sowie Led Zeppelin äußerten sich nicht zu dem Sachverhalt, zitierte Bloomberg einen Sprecher des New Yorker Plattenlabels.

Bericht Bloomberg