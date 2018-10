Hamburg (dpa) - Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in Europa, Martin Schulz, sieht in naher Zukunft keinen Platz für die Türkei in der EU. Er glaube, dass die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt nicht beitrittsreif sei, sagte er in der ARD-"Wahlarena". Im letzten TV-Duell vor der Europawahl lehnte auch der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Jean-Claude Juncker, einen türkischen EU-Beitritt ab. Wer Twitter verbiete, habe die Zukunft nicht verstanden. Die Türkei müsse demokratischer werden, so Juncker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.