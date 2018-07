Berlin (dpa) - Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags kommt am Vormittag zu seiner ersten öffentlichen Sitzung zusammen. Geplant ist eine Sachverständigenanhörung mit Verfassungsrechtlern, darunter der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Die Juristen stellen Gutachten vor. Darin geht es unter anderem um die Frage, welche Pflichten der Staat hat, um Bürger vor Überwachung zu schützen. Wie bereits bekannt ist, sieht Papier die Regierung Bundesrepublik in seinem Gutachten durchaus in der Pflicht, die Bürger vor Ausspähungen besser zu bewahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.