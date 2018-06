Nikolajew (dpa) - Der ukrainische Interimspräsident Alexander Turtschinow hat kurz vor den Präsidentwahlen am Sonntag die "finale Phase" des Militäreinsatzes gegen die Aufständischen angekündigt. Man sei bereit, die Gebiete Donezk und Lugansk von den Terroristen zu säubern, sagte Turtschinow bei einem Besuch in einem Militärlager nahe der Separatisten-Hochburg Slawjansk. Ziel sei, die Präsidentenwahl am 25. Mai zu sichern. Die ukrainischen Truppen machen im Einsatz gegen prorussische Separatisten nach Regierungsangaben starke Fortschritte.

