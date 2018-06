Lyon (dpa) - Ein Netzwerk zum Handel mit gefälschten Medikamenten ist bei einer Interpol-Aktion in 111 Ländern aufgeflogen. Dabei seien in den vergangenen zwei Wochen mehr als 200 Personen festgenommen worden, berichtete Interpol in Lyon. Medikamente im Wert von fast 27 Millionen Euro seien beschlagnahmt worden, darunter Schlankheitspillen, Medikamente gegen Krebs, Potenzmittel oder Erkältungsarznei. Mit der Aktion konnten über 10 000 Internetseiten für den Handel geschlossen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.