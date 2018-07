Istanbul (dpa) - Ein am Rande einer Demonstration in Istanbul von einem Schuss in den Kopf getroffener Mann ist in einem Krankenhaus gestorben. Der 30-jährige sei vor einer Moschee verletzt worden, die er für eine Beerdigungszeremonie besucht hatte, berichteten türkische Medien. Eine Gruppe junger Männer hatte gestern wegen des Grubenunglücks in Soma demonstriert und zugleich an einen von der Polizei tödlich verletzten Jugendlichen erinnert. Sie warfen Steine und Brandsätze auf die Polizei. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein und soll auch mit scharfer Munition geschossen haben.

