Bangkok (dpa) - Der bis zum Militärputsch in Thailand amtierende Regierungschef Niwatthamrong Boonsongpaisan hat sich dem Militär gestellt. Er habe sich zusammen mit einigen Ex-Ministern, die der Armeechef vorgeladen hatte, an einem Armeestandort in Bangkok eingefunden, berichteten örtliche Medien. Unklar ist, ob das Militär die Politiker festnehmen wollte. Der Militärrat, der gestern die Macht im Land übernahm, verhängte gegen 155 Politiker und Aktivisten ein Ausreiseverbot. Nach dem Putsch hat sich Armeechef Prayuth Chan-ocha persönlich an die Regierungsspitze gesetzt.

