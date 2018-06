Bangkok (dpa) - Nach dem weltweit verurteilten Putsch in Thailand festigt das Militär seine Macht. Der Armeechef Prayuth Chan-ocha übernahm auch die Aufgaben des Ministerpräsidenten. Angaben über einen möglichen Fahrplan zurück zur Demokratie machte er zunächst nicht. In der Hauptstadt Bangkok blieb es ruhig. Einige Touristen bekamen gar nicht mit, dass die Armee in der zweitgrößten Volkswirtschaft die Macht übernommen hatte. Das Auswärtige Amt in Berlin empfiehlt Reisenden aber nachdrücklich, Demonstrationen und Menschenansammlungen im ganzen Land zu meiden.

