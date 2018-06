Kiew (dpa) - Die Ukraine hat die von Kremlchef Wladimir Putin in Aussicht gestellte Zusammenarbeit nach der Präsidentenwahl übermorgen begrüßt. Putins Worte seien wichtig, aber wichtiger seien Taten, sagte Außenminister Andrej Deschtschiza in Kiew der Agentur Interfax. Die Aussagen des Präsidenten seien vermutlich auch eine Reaktion auf westliche Sanktionen gegen russische Politiker und Unternehmer. Der Kremlchef hatte ungeachtet heftiger Kritik an der Wahl gesagt, Moskau werde das Ergebnis der Abstimmung "respektieren".

