Paris (dpa) - Mit einem Abstecher nach Paris haben sich Promisternchen Kim Kardashian und Rapper Kanye West auf ihre Hochzeit in Italien eingestimmt. Kardashian postete mehrere Bilder auf Instagram, die sie und eine Clique von Freundinnen am Eiffelturm und am Louvre zeigen. "Ich bin so glücklich. Ich habe die besten Freundinnen in der ganzen weiten Welt", schrieb die US-Amerikanerin neben ein Foto, das sie mit 19 Frauen an einem Esstisch zeigt. "Das letzte Abendmahl", ergänzte Kardashian. Das Promi-Paar feiert seine Hochzeit morgen mit rund 200 Gästen im italienischen Florenz.

