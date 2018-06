Den Haag (dpa) - Überraschung zum Start der Europawahl: Die anti-europäische Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders hat in den Niederlanden eine überraschend deutliche Schlappe erlitten. Nach einer Prognose, die nach Schließung der Wahllokale veröffentlichte wurde, landete seine Partei für die Freiheit mit 12,2 Prozent nur auf Platz vier - und lag damit knapp fünf Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis von 2009. Auch in Großbritannien ist die Europawahl bereits entschieden. Die Briten veröffentlichen jedoch keine Prognosen oder Hochrechnungen vor dem offiziellen Ende der Wahl am Sonntagabend.

