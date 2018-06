Berlin (dpa) - Nach der großen Hitze kamen Sturm, Hagel, Blitz und Donner. Tief "Zeynep" hat dem Westen und Norden Deutschlands schwer zugesetzt. Heute sollte die Unwetter-Kaltfront über dem Osten angekommen. Im Westen sanken die Temperaturen bereits und sollten höchstens noch 24 Grad erreichen. Am Wochenende sollen die Gewitter endgültig abgezogen sein. Auf der vereisten Autobahn A7 in Schleswig-Holstein krachten in der Nacht neun Fahrzeuge ineinander. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Menschen mussten nach der Karambolage nahe Rendsburg ärztlich versorgt werden.

