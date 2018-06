Athen (dpa) - Ein Beben und mehrere Nachbeben haben die Ägäis sowie große Teile des östlichen Mittelmeeres und der Balkanhalbinsel erschüttert. Der stärkste Erdstoß ereignete sich am Mittag und war auch in Athen und Istanbul sowie in Bulgarien zu spüren. In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben 266 Menschen verletzt, in Griechenland drei. Tote oder Verschüttete gab es nicht. Vom Institut für Geodynamik in Athen wurde das Beben zuerst mit einer Stärke von 6,5, dann mit 6,3 registriert. Andere Institute gaben 6,8 bis 6,9 an.

